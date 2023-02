Os maiores nomes do pop vão estar este domingo, dia 5 de fevereiro, em Los Angeles na celebração dos Grammy, nesta edição que promete ser palco de mais um capítulo entre Beyoncé e Adele.

Kendrick Lamar, Harry Styles e Taylor Swift também estão entre os favoritos da premiação, que dá um destaque inédito à música latina, com nomeados como Bad Bunny e Anitta nas principais categorias.

Com nove nomeações, Beyoncé lidera a corrida, seguida pelo rapper Kendrick Lamar, com oito. Adele e Brandi Carlile receberam sete indicações, cada uma.

A entrega dos prémios acontece após um ano marcado por discos com sucesso de vendas, como o vibrante "Renaissance", de Beyoncé, o introspectivo "30", de Adele, e o animado "Un verano sin ti" do porto-riquenho Bad Bunny.

A atenção da noite está voltada para Adele e Beyoncé, cujos trabalhos estão nas mesmas categorias de há seis anos, quando a cantora britânica ganhou ao revolucionário "Lemonade", da Queen B.

A competição tácita é alimentada ainda mais pelas críticas de que a Recording Academy, responsável pela premiação, não dê o devido reconhecimento a artistas negros.

Segundo previsões da Billboard, este ano, a legião de fãs da Beyoncé vai festejar com a cantora pelo prémio de Melhor Álbum. Ao mesmo tempo, outros especialistas dizem que Adele tem chances de levar a estatueta na categoria Gravação do Ano, com a canção "Easy On Me".

O facto é que, nesta edição de 2023, Beyoncé fez história ao acumular 88 nomeações, empatando com o seu marido, Jay-Z, no pedestal de artista mais indicado dos Grammys.

Com 28 vitórias, Beyoncé é a mulher com mais gramofones. Já na lista geral, está empatada em segundo lugar com o produtor Quincy Jones e tem chances de destronar Georg Solti, com 31.

Anitta, Bad Bunny e Rosalía

A brasileira Anitta chega a Los Angeles em busca do troféu. Numa das categorias de destaque, o prémio de Melhor Artista Revelação pode selar a internacionalização da "Girl from Rio", que meteu o mundo para dançar com o sucesso "Envolver".

Atualmente o artista com a maior bilheteria, Bad Bunny também chega este domingo com três nomeações pelo seu bem-sucedido "Un Verano Sin Ti", que disputa o Álbum do Ano.

É a primeira vez que um disco gravado totalmente em espanhol concorre a um prémio, um dos mais cobiçados da noite. Trata-se também da primeira nomeação a solo do astro porto-riquenho em uma das principais categorias dos Grammys.

O reconhecimento é um marco para o ritmo reggaeton, género latino que revolucionou o cenário global.

Benito Antonio Martínez Ocasio, 30, também disputa o Grammy de Melhor Performance Solo de Pop e o Melhor Álbum de Música Urbana.

Destaque nos Grammys Latinos do ano passado, a "Motomami" Rosalía tenta conquistar o prémio de melhor Álbum Latino de Rock, ou Música Alternativa.

Assim como Carlos Vives, Maluma, Jorge Drexler e Cristina Aguilera, o responsável pela globalização do reggaeton Daddy Yankee está presente nas categorias latinas.

Influência do TikTok

Ninguém é apontado como favorito para o prÉmio de Melhor Artista Revelação, que, em edições anteriores, consagrou fenómenos como Olivia Rodrigo, Megan Thee Stallion e Billie Eilish.

As nomeações para esta categoria mostram cada vez mais variedade e refletem as tendências atuais da música e vídeo. Assim como Anitta, a banda Måneskin, o rapper Latto e o cantor Omar Apollo viralizaram no TikTok.

Os Grammys deste ano também são uma oportunidade para os BTS, titãs da Coreia do Sul que anunciaram uma pausa na carreira, levarem o primeiro Grammy da carreira. Já Taylor Swift, que possui 11 estatuetas, pode finalmente ganhar o prémio de Canção do Ano nesta edição.