O fado está de volta ao jardim da casa onde Amália viveu mais de 40 anos.

Até outubro, o jardim secreto na Rua de São Bento, recebe concertos únicos de voz, guitarra portuguesa e viola de fado, num ambiente intimista e exclusivo. Nesta experiência, são recordados os temas popularizados por Amália Rodrigues, desde fado, canções tradicionais e marchas populares.

Os concertos acústicos podem ainda ser antecedidos por uma visita guiada à Casa-Museu, aberta ao público por vontade expressa de Amália. A visita guiada não está incluída no bilhete do concerto, sendo necessário reservar com antecedência através do email casamuseu@amaliarodrigues.pt ou do telefone 21 397 18 96.

O elenco da Fundação Amália Rodrigues é composto na voz por Célia Leiria, na guitarra portuguesa, Pedro Amendoeira, e Flávio Cardoso, na viola de fado.

São também presença habitual no jardim, os fadistas Mel, Ana Paulo Rodrigues e Tiago Correia.

Os bilhetes para os espectáculos, que acontecem ao ar livre e estão sujeitos às condições climatéricas, têm um valor de 20€ a 25€, e estão à venda nos locais habituais, na Fundação Amália e online, através da Ticketline e Blueticket.