Trata-se também da primeira instância conhecida de uma cantora portuguesa que lança o seu álbum de fado inicialmente nos Estados Unidos, onde reside há um ano e meio.

“Faz sentido para mim, porque sou uma artista que tem vindo a viajar bastante e essa multiculturalidade está presente nas minhas músicas”, disse à agência Lusa Mariana Arroja. “Como os Estados Unidos tiveram um impacto grande no meu crescimento na área musical, faz sentido que eu o apresente aqui e junte estes dois mundos, Portugal e EUA”.

O lançamento está marcado para The Freight, palco de Berkeley onde já atuaram outros artistas portugueses de renome, como a fadista Mariza.

Foi ali perto, numa atuação em São Francisco, que Mariana Arroja conheceu a organização sem fins lucrativos CALuso, que gostou do projeto e decidiu apoiá-la no lançamento do álbum em território norte-americano.

“Decidi que era o lugar perfeito para lançar o meu primeiro álbum, também por todo o apoio que a comunidade e as instituições me estão a dar”.

Arroja gravou o álbum entre o estúdio do brasileiro Yamandu Costa e o California Institute of the Arts.

As composições são da cantora com letra da poetisa Maria Manuel Cid, sendo a música descrita como “uma mistura magistral de tradição e reinvenção” e um fado imaginado à luz de sons globais.

Com 11 faixas, “O Meu Nome é Ninguém” foi gravado com os sons de João José Pita Júnior na viola (que também produz), André Dias na guitarra portuguesa, Fernando Dalcin no bandolim e Walter Areia no contrabaixo. Conta ainda com Bebê Kramer no acordeão, em duas canções, e Manel Ferreira na viola de “Saudade é como areia”.

O evento de lançamento terá a atuação de Mariana Arroja, que será filmada para ser incluída num documentário e faz parte de uma digressão com dez concertos nos Estados Unidos. A festa tem ainda o apoio da TAP Air Portugal e da Evaton, empresa do grupo Sogrape.

A cantora já tinha produzido a curta documental “A Calçada Portuguesa Conhece-te”, que foi exibida em Los Angeles no ano passado e usada para apoiar a candidatura da calçada portuguesa a Património Mundial da UNESCO.

Também em 2024, Mariana Arroja obteve uma menção honorária nos Prémios da Tribuna Portuguesa, na categoria de Artista Musical do Ano.

Emigrante desde os 18 anos, Mariana Arroja começou a cantar o fado quando vivia na Escócia e encontrou aqui a continuidade da sua ligação a Portugal.