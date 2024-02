Nos dias 8 e 11 de março, acompanhada por João Pita (violão de sete cordas) e Carlos Miguel Antunes (percussões), Marta Pereira da Costa atua no Festival Womadelaide, em Adelaide, na Austrália, seguindo para Hong Kong, onde no dia 13 de março toca no Clube Lusitano.

No dia 16 de março a guitarrista toca no Festival literário de Macau, também com João Pita.

Na digressão norte-americana, Marta Pereira da Costa apresenta-se com os músicos com que atuou num concerto Tiny Desk, da rádio NPR, em novembro, João Pita Jr. e Pedro Segundo, tendo ainda convidado o fadista Duarte.

A digressão abre no dia 22 de março, em San José, na Califórnia, com um concerto que visa a angariação de fundos para o programa de estudos da San José State University, que celebrou 50 anos.

Marta Pereira da Costa, que desde 2019 tem atuado, regularmente, nos Estados Unidos, nesta digressão regressa a alguns palcos onde já atuou, nomeadamente ao do Gallo Center For The Arts, em Modesto, na Califórnia, onde toca no dia 23 de março, o do Joe's Pub, em Nova Iorque, no dia 4 de abril, e o do dia seguinte, no Narrows Center for the Arts, em Fall River, no estado de Massachusetts.

Outras datas desta digressão norte-americana são 27 de março, no Freight & Salvage, em Berkeley, na Califórnia, e o dia 29 no Savannah Music Festival, na Geórgia.

Entre os temas que Marta Pereira da Costa vai interpretar constam “Minha Alma” e “Tempo Parado”, ambos de sua autoria, e que fazem parte do alinhamento do novo álbum.

Duarte também regressa aos palcos norte-americanos, depois de já ter realizado uma digressão pelo estado de Massachusetts.