Os Oasis continuam a anunciar novas datas da sua digressão mundial. No início desta semana, a banda britânica confirmou que irá regressa à América Latina.

As datas dos concertos no Chile, Brasil e Argentina serão reveladas na terça-feira, dia 4 de novembro.

Nas redes sociais, o grupo de Liam e Noel Gallagher partilhou um teaser de anúncio das novas datas. Na passada quinta-feira, dia 31 de outubro, Liam confirmou nas redes sociais que os concertos no Brasil seriam anunciados "brevemente".

Os Oasis separaram-se em 2009, após muitos anos de quezílias internas, com Noel Gallagher a abandonar oficialmente a banda pouco antes de uma atuação num festival perto de Paris.

Mesmo antes da dissolução, os irmãos já mantinham uma relação difícil há muito tempo e não se terão falado durante anos após a separação.

Embora os irmãos Gallagher não tenham atuado juntos desde então, ambos tocam regularmente músicas dos Oasis nos seus concertos a solo.

Os rumores de uma possível reunião foram amplificados no início de agosto, quando Liam Gallagher respondeu nas redes sociais a relatos não confirmados de que a banda tocava no Estádio de Wembley, em Londres, e no Heaton Park, em Manchester.

Os Oasis já atuaram por diversas em Portugal.