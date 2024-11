Os Oasis confirmaram esta quarta-feira, dia 20 de novembro, que a sua nova digressão vai passar pelo Japão e Coreia do Sul. As datas dos concertos serão anunciadas na sexta-feira, dia 22 de novembro.

Até agora, a banda britânica confirmou concertos no Reino Unido, Irlanda, América do Norte, América do Sul e Austrália.

Os irmãos Liam e Noel Gallagher anunciaram em agosto que voltariam a juntar-se para esta digressão, provocando euforia entre os seus seguidores, 15 anos após a separação do emblemático grupo de rock..

Os Oasis separaram-se em 2009, após muitos anos de quezílias internas, com Noel Gallagher a abandonar oficialmente a banda pouco antes de uma atuação num festival perto de Paris.

Mesmo antes da dissolução, os irmãos já mantinham uma relação difícil há muito tempo e não se terão falado durante anos após a separação.

Embora os irmãos Gallagher não tenham atuado juntos desde então, ambos tocam regularmente músicas dos Oasis nos seus concertos a solo.

Os rumores de uma possível reunião foram amplificados no início de agosto, quando Liam Gallagher respondeu nas redes sociais a relatos não confirmados de que a banda tocava no Estádio de Wembley, em Londres, e no Heaton Park, em Manchester.

Os Oasis já atuaram por diversas em Portugal.