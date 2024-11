Os OneRepublic anunciaram esta segunda-feira, dia 18 de novembro, a digressão "Escape to Europe" para 2025, com passagem pelo MEO Arena no dia 16 de novembro.

A banda norte-americana contará com Ella Henderson na primeira parte do concerto, cujo single de estreia no Reino Unido foi coescrito pelo vocalista da banda, Ryan Tedder.

Os bilhetes para o concerto serão colocados à venda na sexta-feira, dia 22 de novembro, em everythingisnew.pt e nos locais habituais. Os preços variam entre os 38 euros (Balcão 2 e Mobilidade Condicionada) e os 60 euros (Golden Circle).

Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 20 de novembro às 10h00. Quem estiver inscrito, receberá um e-mail a partir das 00h00 de dia 20 de novembro com as instruções para aceder à pré-venda.

Este verão, os OneRepublic lançaram o seu sexto álbum de estúdio, "Artificial Paradise", que inclui temas como “RUNAWAY” e “I Ain’t Worried”. O disco conta também com a mais recente colaboração com David Guetta, “I Don't Wanna Wait,” que já acumulou quase mil milhões de streams desde o seu lançamento.

MEO Arena | 16 de novembro de 2025

Abertura de portas: 18h00

Início do espetáculo: 19h30

BILHETES

Golden Circle - 60€

Plateia em pé - 45€

Balcão 1 - 50€

Balcão 2 - 38€

Mobilidade Condicionada - 38€

Bilhetes VIP disponíveis.