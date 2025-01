O DJ Padre Guilherme atuou no passado dia 16 de janeiro no Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (Brasil). Apresentada como uma "rave católica", a iniciativa foi organizada pela Juventude pela Paz.

No espetáculo, o português apresentou o seu original "Instrumento de Paz", gravado em colaboração com Dre Guazzelli e Liah Barrett, e várias remisturas de temas populares, como "Trem Bala", de Ana Vilela.

Na sua conta no TikTok, Padre Guilherme partilhou os vídeos da atuação e as publicações somam milhões de visualizações. Os elogios também se multiplicam: "Padre Guilherme, está a fazer um óptimo trabalho, unir as pessoas com a religião. Acho que há muito que a igreja precisava de uma abertura para cativar os jovens", escreveu, por exemplo, uma seguidora do sacerdote.

Veja os vídeos:

Guilherme Peixoto, responsável pelas paróquias das freguesias de Laúndos e Amorim, desenvolveu o gosto por este estilo musical há vários anos, partilhando-o na comunidade ao atuar como DJ num espaço da paróquia, mas, também, em vários eventos para qual é convidado.