A rapper Doechii, uma das novas estrelas da música, editou oficialmente o single "Anxiety". A canção foi apresentada pela primeira vez há quase cinco anos, no canal de Youtube da artista, e conta com um sample de "Somebody That I Used to Know", sucesso de Gotye e Kimbra.

A canção tornou-se viral no TikTok e, nas últimas semanas, inspirou uma nova trend. Nas redes sociais, com headphones, os utilizadores dançam ao som de "Anxiety" ("Somebody's watching me/ It's my anxiety"), quando são 'surpreendidos' por um amigo.

Veja os vídeos: