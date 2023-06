De acordo com o agenciamento da banda, num comunicado hoje divulgado, “para celebrar o novo longa duração, os PAUS têm um novo espetáculo que se estreará no Porto, no dia 29 de setembro, no M.ou.co, e em Lisboa, no dia 3 de outubro, no Teatro Maria Matos".

Os bilhetes para os espetáculos já estão à venda e têm um custo de 14 euros, para o concerto do Porto, e de 16 euros, para o de Lisboa.

Os PAUS, a banda da bateria siamesa, integram Hélio Morais, Fábio Jevelim, Makoto Yagyu e Quim Albergaria.

No novo álbum, “PAUS e Caos”, contam com a colaboração de Iúri Oliveira nas percussões, João Cabrita nos sopros e Thomas Attar na guitarra.