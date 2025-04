Peggy Gou é a mais recente confirmação da terceira edição do Nómadas Festival, dedicado à música eletrónica, que vai decorrer em Braga de 6 a 8 de junho, anunciou a organização.

A DJ e produtora, nascida na Coreia do Sul e formada em Londres, atua no festival no dia 6 de junho. Os australianos Rüfüs Du Sol também vão subir ao palco do Nómadas, a 8 de julho.

Em 2023, Peggy lançou "(It Goes Like) Nanana", que alcançou os tops com vários milhões de reproduções. "Com um som que equilibra perfeitamente o underground e o mainstream, Peggy Gou continua a moldar a cultura da música eletrónica com autenticidade e inovação" destaca a organização. A artista apresenta-se em Braga a 6 de junho.

Na edição deste ano, o festival vai aumentar em 40% a sua área, reforçando as infraestruturas e as zonas comuns.

Os bilhetes já estão à venda, oscilando os preços entre os 25 e os 125 euros para os bilhetes diários e entre os 45 e os 250 euros para os passes gerais.

O dia extra é cobrado à parte e tem um valor inicial de 40 euros.

Segundo a organização, a última edição do festival reuniu mais de 5.000 participantes de 25 nacionalidades diferentes.