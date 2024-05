A edição de 2024 do Festival Eurovisão da Canção arranca esta terça-feira, dia 7 de maio, com a primeira semifinal. iolanda, cantora que representa Portugal no concurso, vai subir a palco durante a primeira ronda de atuações.

A portuguesa será a 14.ª concorrente a atuar. Na primeira semifinal, atuam ainda os representantes de Chipre, Sérvia, Lituânia, Irlanda, Ucrânia, Polónia, Croácia, Islândia, Eslovénia, Finlândia, Moldova, Azerbaijão, Austrália e Luxemburgo.

Embora a 68.ª edição do Festival Eurovisão da Canção seja disputada por 37 países, apenas 31 competem nas semifinais (15 na primeira e 16 na segunda). Os restantes seis países - os chamados ‘Cinco Grandes’ (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e o país anfitrião (Países Baixos) - têm acesso garantido à final.

Em cada semifinal, dez países carimbam passagem à final. O televoto de cada país vale 50% da pontuação total e os outros 50% ficam a cargo da opinião de especialistas da indústria musical, escolhidas pelo país em questão.

OREDEM DE ATUAÇÕES:

1.º Semifinal

1. Chipre

2. Sérvia

3. Lituânia

4. Irlanda

+ Reino Unido (entrada direta para a final)

5. Ucrânia

6. Polónia

7. Croácia

8. Islândia

+ Alemanha (entrada direta para a final)

9. Eslovénia

10. Finlândia

11. Moldova

+ Suécia (entrada direta para a final)

12. Azerbaijão

13. Austrália

14. Portugal

15. Luxemburgo

2.º Semifinal

1. Malta

2. Albânia

3. Grécia

4. Suíça

5. Chéquia

+ França (entrada direta para a final)

6. Áustria

7. Dinamarca

8. Arménia

9. Letónia

+ Espanha (entrada direta para a final)

10. São Marino

11. Geórgia

12. Bélgica

13. Estónia

+ Itália (entrada direta para a final)

14. Israel

15. Noruega

16. Países Baixos

"Uma competição mais entusiasmante que a de 2023"

O SAPO Mag está em Malmö e confirmamos que a cidade está preparada para receber a 68.ª edição do Festival Eurovisão da Canção. A popular e maior competição de canções do mundo está de volta e o entusiasmo na cidade é palpável.

Estivemos à conversa com Torbjörn Ek, jornalista e personalidade do Aftonbladet – uma das maiores publicações diárias nos países nórdicos – em modo de antevisão da semana eurovisiva. Esta será a sua 17.ª edição a realizar cobertura do evento.

"Vai ser um ano muito engraçado. Temos muitas canções ritmadas, performances em palco para amar ou amar odiar, e baladas muito fortes. Do rock ao pop, passando pelo dance, com sonoridades eslavas e balcãs – é uma competição com bastante diversidade musical.”, conta em exclusivo ao SAPO Mag.

Antes do início das semifinais, Baby Lasagna da Croácia e Nemo da Suíça, figuram como os grandes favoritos à vitória, de acordo com o agregado de diversas casas de apostas.

O croata apresenta esta segunda-feira, dia 6 de maio, 26% de chances de vitória. Já o suíço segue em segundo com cerca de 17%. Porém, a competição não é tão clara como os apostadores fazem crer.

"Tudo aponta para a Croácia e Suíça este ano, mas estão longe de ser grandes favoritos como Loreen da Suécia em 2023 ou os Kalush Orchestra da Ucrânia em 2022. Ambas as canções fogem aos padrões do comum que os europeus ouvem, portanto poderá haver espaço para o crescimento de canções mais consensuais ao ouvido do espectador europeu. É uma competição mais entusiasmante que 2023, porque o desfecho é imprevisível", frisou.

"É difícil perceber, este ano, qual canção será a mais consensual para os votantes. Poderá ser França, Itália ou até mesmo Israel, se os méritos da canção forem avaliados sem ter em consideração a atual situação política e humanitária na região", acrescentou Torbjörn Ek.

Spotify revela as canções favoritas

Os novos dados de streaming do Spotify sugerem que o artista holandês Joost, com a sua canção pop, “Europapa”, pode ser o vencedor do Festival Eurovisão da Canção deste ano - reunindo o maior número de reproduções na plataforma a nível mundial.

Em segundo lugar, pelo segundo ano consecutivo, está a participação italiana, que este ano é representada pela cantora e compositora Angelina Mango, com a canção “La Noia”, e a dupla sueca de dance-pop do país anfitrião Marcus & Martinus, com “Unforgettable”, está em terceiro lugar.

O cenário em Portugal é semelhante, embora a participante nacional, iolanda, com “Grito”, ocupe o primeiro lugar entre os streams locais, seguida da Itália e dos Países Baixos. A canção portuguesa está atualmente na 31.ª posição das mais ouvidas no Spotify a nível mundial.

Depois de Portugal, os países que mais ouvem o tema de Iolanda são Espanha, Reino Unido, Holanda e Alemanha.