O SAPO Mag está em Malmö e confirmamos que a cidade está preparada para receber a 68.ª edição do Festival Eurovisão da Canção. A popular e maior competição de canções do mundo está de volta e o entusiasmo na cidade é palpável.

Estivemos à conversa com Torbjörn Ek, jornalista e personalidade do Aftonbladet – uma das maiores publicações diárias nos países nórdicos – em modo de antevisão da semana eurovisiva. Esta será a sua 17.ª edição a realizar cobertura do evento.

"Vai ser um ano muito engraçado. Temos muitas canções ritmadas, performances em palco para amar ou amar odiar, e baladas muito fortes. Do rock ao pop, passando pelo dance, com sonoridades eslavas e balcãs – é uma competição com bastante diversidade musical.”, conta em exclusivo ao SAPO Mag.

Antes do início das semifinais, Baby Lasagna da Croácia e Nemo da Suíça, figuram como os grandes favoritos à vitória, de acordo com o agregado de diversas casas de apostas.

O croata apresenta esta segunda-feira, dia 6 de maio, 26% de chances de vitória. Já o suíço segue em segundo com cerca de 17%. Porém, a competição não é tão clara como os apostadores fazem crer.

"Tudo aponta para a Croácia e Suíça este ano, mas estão longe de ser grandes favoritos como Loreen da Suécia em 2023 ou os Kalush Orchestra da Ucrânia em 2022. Ambas as canções fogem aos padrões do comum que os europeus ouvem, portanto poderá haver espaço para o crescimento de canções mais consensuais ao ouvido do espectador europeu. É uma competição mais entusiasmante que 2023, porque o desfecho é imprevisível", frisou.

TOBBE EK

"É difícil perceber, este ano, qual canção será a mais consensual para os votantes. Poderá ser França, Itália ou até mesmo Israel, se os méritos da canção forem avaliados sem ter em consideração a atual situação política e humanitária na região", acrescentou Torbjörn Ek.

A competitividade do festival este ano acrescenta dinamismo e uma expectativa que tem faltado nos últimos anos, onde existe um claro favorito à vitória. A 6 de maio, quatro canções apresentam possibilidades de vitória acima dos 10%, segundo os apostadores: Croácia, Suíça, Ucrânia e Itália.

Contudo, a competitividade poderá não resultar em sucesso após os espetáculos chegarem ao fim. Torbjörn é bastante claro com o SAPO Mag.

"Há canções que irão tornar-se clássicos para os devotos fãs da Eurovisão, outras irão encontrar sucesso nos tops musicais dos seus países, algumas poderão conseguir virilidade em plataformas como o TikTok, mas ficaria muito surpreendido se houvessem canções com sucesso à escala mundial, como 'Arcade', de Duncan Lawrence, 'Snap', de Rosa Linn, ou 'Tattoo', de Loreen.”, defendeu.

Veja aqui o ensaio de todos os países a concurso.

A primeira semifinal da 68ª edição do Festival Eurovisão da Canção terá lugar terça-feira, dia 7 de maio, na cidade sueca de Malmö. Portugal será o décimo quarto de quinze países a concurso. Apenas dez passam à Grande Final, sábado, dia 11 de Maio. A decisão será 100% do público.

“Grito”, escrita por iolanda e produzida pela mesma e por Luar, representa as cores nacionais após ser a canção vencedora da 57ª edição do Festival RTP da Canção. Recolheu a pontuação máxima do júri regional e foi segunda classificada no voto popular.