A concorrente portuguesa iolanda usou este sábado na sua atuação na final do Festival da Eurovisão unhas com cores de motivos palestinianos e decidiu deixar uma mensagem de apelo à paz no final da atuação, na noite deste sábado.

Depois da interpretação do seu tema "Grito" durante o concurso, iolanda despediu-se do público dizendo "a paz prevalecerá", numa alusão à controvérsia que se tem vivido com a participação de Israel no festival e que originou vários protestos.

Nas redes sociais, rapidamente começou a gerar-se burburinho em torno da sua atuação pelo facto de a EBU, organizadora do festival, não ter publicado o vídeo com a atuação da portuguesa no seu canal de Youtube. Nas redes sociais da Eurovisão, a atuação de "Grito" foi partilhada, mas os internautas rapidamente detetaram que se tratava do vídeo da sua atuação na primeira semifinal e não da atuação da noite deste sábado. Apesar disso, mais tarde, o vídeo da atuação da final acabou por ser publicado.

Veja o momento em que iolanda deixa a mensagem:

Veja a atuação de iolanda: