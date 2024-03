A edição de 2024 do Lollapalooza Brasil decorreu no passado fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Durante o evento, a chuva deixou o recinto repleto de lama.

Nas redes sociais, a humorista Luana Zucoloto compilou as melhores quedas dos festivaleiros. O vídeo publicado no TikTok soma mais de quatro milhões de visualizações.

Veja o vídeo: