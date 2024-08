Os três concertos de Taylor Swift em Viena, na Áustria, foram cancelados na semana passada depois da polícia ter travado um atentado que estava a ser planeado. Nas ruas da cidade, os fãs juntaram-se para celebrar a "The Eras Tour" e cantar os temas mais populares da cantora norte-americana, como "Long Live", "All To Well" ou "Cruel Summer".

Durante os encontros espontâneos nas ruas de Viena, os 'swfties' surpreenderam um casal de noivos, que se preparava para uma sessão fotográfica.

"POV: tens o teu momento swiftie durante as fotografias do teu casamento", escreveram nas redes sociais. À sua volta, os fãs cantaram e dançaram "Love Story", de Taylor Swift.

Os vídeos do momento foram partilhados nas redes sociais e tornaram-se virais.

Veja os vídeos: