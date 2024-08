Os Jungle são uma das bandas mais aguardadas do segundo dia da terceira edição do festival MEO Kalorama, festival a decorrer até sábado no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Os britânicos atuam no palco MEO a partir das 20h45 e o concerto poderá ser visto em direto no SAPO.

Acompanhe aqui o espetáculo que deverá incluir canções como "Back on 74", "I've Been in Love", "Candle Flame", "Casio", viagens aos quatros álbuns dos londrinos e uma mistura festiva de funk, soul e disco.