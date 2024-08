A três semanas do arranque da terceira edição do MEO Kalorama, que decorre no Parque da Bela Vista nos dias 29, 30 e 31 de agosto, a organização revelou os horários de todos concertos.

Ao longo de três dias, o festival vai receber 53 atuações, que se vão distribuir por quatro palcos: o Palco MEO, o Palco San Miguel, o Palco Lisboa e o Palco Panorama.

29 DE AGOSTO

Com as portas a abrirem todos os dias às 16h00 e a fecharem no dia 29 às 02h00 e nos dias 30 e 31 às 03h00, quem fará soar os primeiros acordes no Parque da Bela Vista no dia 29 é Landzs, o artista de rap e trap que cresceu no bairro de Chelas, em Lisboa, e inaugura a programação do primeiro dia. O Palco MEO vai ser inaugurado pelos portugueses Muleca XIII e Ana Lua Caiano, seguindo-se depois os Massive Attack e o concerto de Sam Smith.

No Palco San Miguel a diversidade do primeiro dia está garantida com o synth-pop festivo de Gossip, a singularidade de Fever Ray ou a icónica Peggy Gou, que promete um fim de noite em festa.

Este ano a grande novidade é o Palco Lisboa. No dia 29, o palco da cidade vai fazer-se ouvir alto apostando numa programação diversa e inclusiva com nomes como Filipe Catto, Jalen Ngonda ou Loyle Carner.

30 DE AGOSTO

Na sexta-feira, 30 de agosto, será o dia de tirar os pés do chão e desfrutar da festa que os Jungle vão fazer no Palco MEO, seguida da atuação dos LCD Soundsystem.

The Kills e Death Cab for Cutie + Postal Service são apenas alguns dos nomes que vão ecoar no Palco San Miguel, que encerra o dia com uma novidade no cartaz: o produtor e Dj francês Folamour.

Já o Palco Lisboa vai receber English Teacher Nation of Language e Ezra Collective.

31 DE AGOSTO

No dia 31, o último dia do festival, o Palco MEO arranca com três artistas portuguesas: BR!SA, Cláudia Pascoal e Ana Moura. Raye e Burna Boy vão ter a missão de fechar o dia.

O Palco San Miguel vai contar com concertos de Overmono, dEUS ou Soulwax, que encerra a terceira edição do MEO Kalorama .

O espaço mais eclético do dia será o Palco Lisboa com as atuações de Bandalos Chinos, Yard Act ou Yves Tumor.

Quanto ao Palco Panorama, que se estreou em 2023, volta este ano com um line up novamente apontado ao clubbing, apresentando alguns dos maiores nomes da música eletrónica.