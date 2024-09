Os Resistência revelaram esta sexta-feira, dia 27 de setembro, o segundo tema do EP "Canções da Revolução", com edição marcada para 25 de outubro. "Maré Alta", que sucede a “O Que Faz Falta”, já se encontra disponível nos vários serviços de streaming de música.

"Maré Alta", que foi gravado por Sérgio Godinho e fez parte de “Sobreviventes”, álbum editado em 1972, conta agora com uma nova versão pelas mãos e vozes de Fernando Cunha, Tim, Miguel Ângelo, Olavo Bilac, Pedro Jóia, Alexandre Frazão, Fernando Júdice, Mário Delgado e José Salgueiro.

O grupo vai apresentar as novas canções em dois concertos: Coliseu Porto no dia 25 de janeiro e no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 1 de fevereiro.