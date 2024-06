“Resistência, Sara Correia, Syro, os Quatro e Meia, o Show das Poderosas e Rich & Mendes são os destaques do cartaz da edição deste ano que, como habitualmente, se afirma pela qualidade e diversidade da sua programação, e pretende ser uma montra do que de melhor se faz na região”, explicou, em comunicado, o município de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco.

A Feira dos Sabores do Tejo apresenta atividades e propostas culturais para todas as idades, desde concertos, espetáculos de comédia e artes performativas, gastronomia e artesanato.

Organizado pelo município de Vila Velha de Ródão, o evento tem como assinatura “Um rio de tradições”, um lema que destaca a ligação ao rio Tejo e a importância das tradições enquanto elementos essenciais da entidade coletiva de uma região.

À semelhança das edições anteriores, a Feira dos Sabores do Tejo de 2024 mantém a aposta na promoção da marca “Terras de Oiro”, criada para dar notoriedade e valor aos produtos locais e ao património do concelho.

“A presença de expositores de elevada qualidade e de espaços de restauração oferecem aos visitantes a possibilidade de usufruir de uma oferta gastronómica variada, com os produtos regionais a manterem o protagonismo”.

A edição deste ano tem início no dia 28, às 18h30, com a abertura oficial do certame, dia em que a animação do palco do Tejo estará a cargo, a partir das 23h45, dos Resistência.

Segue-se a festa do Show das Poderosas, um projeto inspirado na energia do Funk Carioca.

No dia seguinte, às 23h30, a fadista Sara Correia será a primeira a subir ao palco Tejo, onde irá apresentar “Liberdade”, o seu mais recente trabalho.

A partir da 00h30, sobe ao palco Syro.

Rich & Mendes encerra a programação deste dia.

No último dia do certame, os cabeças de cartaz são os Quatro & Meia, banda de Coimbra nascida em 2013.

O encerramento do certame cabe, como habitualmente, ao DJ Petter Nox, natural do concelho de Vila Velha de Ródão.

Embora continue a ser um evento com entrada gratuita, este ano vai haver um controlo de acesso ao recinto, através da apresentação de uma pulseira, que pode ser reservada antecipadamente através do site www.feiradossaboresdotejo.pt e levantada nos balcões da Casa de Artes ou no Posto de Turismo de Vila Velha de Rodão.

Em alternativa, os visitantes podem obtê-la numa das duas entradas, durante os dias do certame, que este ano decorre em recinto vedado.

Através da implementação deste sistema, o município de Vila Velha de Ródão tem como principal objetivo compreender e melhorar o evento e conhecer o perfil dos visitantes, de forma a melhorar a sua experiência nas próximas edições.

Outra novidade vai ser a disponibilização de transporte gratuito para a Feira dos Sabores do Tejo, entre o concelho de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, cujos horários serão oportunamente divulgados.

Tal como nas edições anteriores, será disponibilizado um copo reutilizável do evento.

A autarquia apostou também na reutilização de materiais e procurou utilizar nos suportes promocionais materiais recicláveis ou com certificação ambiental reconhecida.