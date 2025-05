A presença de Israel no Festival Eurovisão da Canção foi contestada por várias estações de televisão, por artistas que já participaram no concurso e por milhares de espectadores. Na final, a canção "New Day Will Rise", de Yuval Raphael, com 357 pontos, conquistou o segundo lugar.

Na tarde desta segunda-feira, dia 19 de maio, a Blitz adiantou que RTP estaria a preparar a sua posição oficial. Ao SAPO Mag, fonte oficial da estação pública sublinhou que "houve uma interpretação errada das palavras do responsável da RTP pela Música e Artes de Palco, Gonçalo Madaíl, à Blitz,".

"A RTP não disse que ia preparar uma posição oficial sobre o televoto em Portugal na canção israelita", frisou a RTP.

Na nota, o canal sublinha que "o processo de votação do público no Festival Eurovisão da Canção é da exclusiva responsabilidade da EBU (União Europeia de Radiodifusão), entidade que contrata diretamente as Operadoras de Comunicações em cada país participante, como se tem verificado nos últimos anos".

"Continuaremos, como sempre, atentos aos desenvolvimentos e a participar legitimamente nos fóruns a que pertencemos", acrescenta fonte oficial da RTP ao SAPO Mag.

Em Portugal, a canção de Israel recebeu a pontuação máxima do televoto (12 votos).

Os resultados do televoto da canção israelita têm levantado dúvidas, nomeadamente por parte da estação pública espanhola. Esta segunda-feira, 19 de maio, de acordo com o El País, a RTVE (Radio y Televisión Española) solicitou uma auditoria ao organismo responsável pelo festival para investigar o televoto espanhol, que atribuiu os 12 pontos (pontuação máxima) a Israel — já o júri de Espanha não deu pontos à canção de Yuval Raphael.

Na tarde desta terça-feira, a televisão pública de língua neerlandesa da Bélgica, VRT, exigiu à organização "total transparência". "A VRT pede à União Europeia de Radiodifusão (UER) total transparência sobre as regras e o sistema de votação e faz, novamente, um apelo explícito para encetar um debate com todos os países, por compromisso e preocupação genuína com a sobrevivência do concurso", disse a porta-voz da emissora, Yasmine Van der Borght, citada pela agência Efe.

De acordo com a imprensa local, o canal interrompeu a sua transmissão durante a atuação de Israel na final e exibiu um ecrã negro, com mensagens sobre as violações dos direitos humanos em Gaza.

Além de Portugal e Espanha, 10 outros países atribuíram os 12 pontos do televoto a Yuval Raphael. Segundo os dados partilhados no site do festival da Eurovisão, os espectadores da Austrália, Azerbaijão, Bélgica, França, Alemanha, Luxemburgo, Países Baixos, Suécia, Suíça e Reino Unido também entregaram o primeiro lugar a Israel.

Da votação dos espectadores da Ucrânia resultou um ponto para "New Day Will Rise". Já na Arménia, Croácia e Polónia, a canção obteve zero pontos do televoto.

O tema israelita foi o mais votado pelo público, com 297 pontos. Já os júris nacionais entregaram apenas 60 pontos à canção, com 22 países a não pontuarem Yuval Raphael — Portugal, Austrália, Arménia, Áustria, Bélgica, Chéquia, Estónia, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, São Marinho, Sérvia, Espanha, Suécia e Suíça. Os jurados do Azerbaijão foram os únicos a dar pontuação máxima a Israel.

Em Portugal, Espanha, Austrália, Bélgica, Países Baixos, Suécia, Suíça e Reino Unido, o contraste entre o televoto e o voto dos jurados chamou a atenção, com o público a conceder 12 pontos, enquanto os júris não atribuíram qualquer ponto à canção.

A canção vencedora, de JJ, com "Wasted Love", pela Austria, recebeu 178 pontos no televoto e 258 pontos dos júris - veja aqui.