A presença de Israel no Festival Eurovisão da Canção foi contestada por várias estações de televisão, por artistas que já participaram no concurso e por milhares de espectadores. Na final, a canção "New Day Will Rise", de Yuval Raphael, com 357 pontos, conquistou o segundo lugar.

Os resultados do televoto da canção israelita têm levantado dúvidas, nomeadamente por parte da estação pública espanhola. Esta segunda-feira, 19 de maio, de acordo com o El País, a RTVE (Radio y Televisión Española) solicitou uma auditoria ao organismo responsável pelo festival para investigar o televoto espanhol, que atribuiu os 12 pontos (pontuação máxima) a Israel — já o júri de Espanha não deu pontos à canção de Yuval Raphael.

Na tarde desta terça-feira, a televisão pública de língua neerlandesa da Bélgica, VRT, exigiu à organização "total transparência". "A VRT pede à União Europeia de Radiodifusão (UER) total transparência sobre as regras e o sistema de votação e faz, novamente, um apelo explícito para encetar um debate com todos os países, por compromisso e preocupação genuína com a sobrevivência do concurso", disse a porta-voz da emissora, Yasmine Van der Borght, citada pela agência Efe.

De acordo com a imprensa local, o canal interrompeu a sua transmissão durante a atuação de Israel na final e exibiu um ecrã negro, com mensagens sobre as violações dos direitos humanos em Gaza.

Segundo a Blitz, a RTP está a preparar a sua posição oficial. Em Portugal, a canção de Israel também recebeu a pontuação máxima do televoto.

Além de Portugal e Espanha, 10 outros países atribuíram os 12 pontos do televoto a Yuval Raphael. Segundo os dados partilhados no site do festival da Eurovisão, os espectadores da Austrália, Azerbaijão, Bélgica, França, Alemanha, Luxemburgo, Países Baixos, Suécia, Suíça e Reino Unido também entregaram o primeiro lugar a Israel.

Da votação dos espectadores da Ucrânia resultou um ponto para "New Day Will Rise". Já na Arménia, Croácia e Polónia, a canção obteve zero pontos do televoto.

O tema israelita foi o mais votado pelo público, com 297 pontos. Já os júris nacionais entregaram apenas 60 pontos à canção, com 22 países a não pontuarem Yuval Raphael — Portugal, Austrália, Arménia, Áustria, Bélgica, Chéquia, Estónia, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, São Marinho, Sérvia, Espanha, Suécia e Suíça. Os jurados do Azerbaijão foram os únicos a dar pontuação máxima a Israel.

Em Portugal, Espanha, Austrália, Bélgica, Países Baixos, Suécia, Suíça e Reino Unido, o contraste entre o televoto e o voto dos jurados chamou a atenção, com o público a conceder 12 pontos, enquanto os júris não atribuíram qualquer ponto à canção.

A canção vencedora, de JJ, com "Wasted Love", pela Austria, recebeu 178 pontos no televoto e 258 pontos dos júris - veja aqui.

eurovision

Televoto: os países que deram pontos a Israel

12 pontos

Austrália

Azerbaijão

Bélgica

França

Alemanha

Luxemburgo

Países Baixos

Portugal

Espanha

Suécia

Suíça

Reino Unido

10 pontos

Chipre

Chéquia

Finlândia

Irlanda

Noruega

São Marinho

8 pontos

Dinamarca

Itália

7 pontos

Albânia

Áustria

Geórgia

Grécia

Letónia

Montenegro

6 pontos

Eslovénia

5 pontos

Malta

4 pontos

Islândia

3 pontos

Lituânia

2 pontos

Estónia

Sérvia

1 ponto

Ucrânia

Zero pontos