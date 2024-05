Depois de dois concertos esgotados no Estádio da Luz, em Lisboa, Taylor Swift vai estrear-se no renovado estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. A artista norte-americana vai atuar na capital espanhola nos dias 29 e 30 de maio e, em cada noite, será recebida por mais de 72 mil fãs.

De acordo com o El Mundo, as autoridades locais e órgãos de segurança receberam um aviso prévio de que Barack Obama poderia assistir a um dos espetáculos da cantora. Para já, a ida a Madrid do ex-presidente norte-americana ainda não foi confirmada.

No ano passado, Obama e a sua esposa, Michelle, viajaram até Barcelona para assistir ao concerto de Bruce Springsteen.