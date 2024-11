Teddy Swims é um dos nomeados na categoria de Melhor Novo Artista na edição de 2025 dos Grammys. Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechii, Khruangbin, Raye, Chappell Roan e Shaboozey também estão na corrida ao galardão.

O cantor descobriu que estava nomeado enquanto cortava o cabelo. Em conversa com o SAPO Mag e a Sky TG24 na passadeira vermelha dos MTV EMAs, norte-americano confessou que se emocionou. "Estamos muito satisfeitos e muito surpreendidos [com a nomeação aos Grammys]", frisou.

"Foi também uma experiência bastante stressante, porque fui o último a ser anunciado. Por isso, quando estávamos a ver a transmissão, eu disse: 'Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Foi uma experiência tão bonita", recordou.

"Telefonei ao meu pai e ele ficou tão orgulhoso. Falámos ao telefone. Ele é o meu herói. Estou muito feliz", frisou o músico.

Teddy Swims conquistou fãs em todo o mundo com o álbum "I’ve Tried Everything But Therapy", em especial com o single "Lose Control", que soma mais de 1,3 milhões de reproduções no Spotify. Temas como "The Door", "Hammer to the Heart" e "Some Things I’ll Never Know" também se destacaram nos últimos meses.