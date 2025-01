Teddy Swims conquistou fãs em todo o mundo com o álbum "I’ve Tried Everything But Therapy", em especial com o single "Lose Control", que soma mais de 1,4 milhões de reproduções no Spotify. Esta sexta-feira, dia 24 de janeiro, o cantor lançou a segunda parte do disco.

"I've Tried Everything But Therapy (Part 2)" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com 13 novos temas, incluindo colaborações especiais com Giveon, em "Are You Even Real", Muni [Money] Long, em "Black & White" e Coco Jones e GloRilla, em "She Got It".

Teddy Swims é um dos nomeados na categoria de Melhor Novo Artista na edição de 2025 dos Grammys. Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechii, Khruangbin, Raye, Chappell Roan e Shaboozey também estão na corrida ao galardão.

Em conversa com o SAPO Mag e a Sky TG24 na passadeira vermelha dos MTV EMAs, norte-americano confessou que se emocionou com a nomeação. "Estamos muito satisfeitos e muito surpreendidos [com a nomeação aos Grammys]", frisou.

"Foi também uma experiência bastante stressante, porque fui o último a ser anunciado. Por isso, quando estávamos a ver a transmissão, eu disse: 'Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Foi uma experiência tão bonita", recordou. "Telefonei ao meu pai e ele ficou tão orgulhoso. Falámos ao telefone. Ele é o meu herói. Estou muito feliz", acrescentou.

"I've Tried Everything But Therapy (Part 2)"