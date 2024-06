Os The National voltaram a renovar as juras de amor com os fãs portugueses este sábado, dia 8 de junho, no Primavera Sound Porto. O concerto no festival foi o 22.º em solo nacional e a banda foi recebida como se fosse a primeira vez.

A história do grupo liderado por Matt Berninger com Portugal começou a ser escrita em 2005, há 19 anos, no Paredes de Coura. Dos festivais às grandes salas, os norte-americanos são sempre uma aposta segura e provaram-no mais uma vez no Porto.

“Sea of Love” foi o tema escolhido para o arranque da noite com Matt Berninger, vocalista e letrista, vestido de preto - como sempre. Ainda antes da primeira canção, o músico desejou "feliz mês Pride" a todos.

Seguiu-se “Eucalyptus” e “Tropic Morning News”, temas do disco “First Two Pages of Frankenstein”, editado em 2023. Já um “spoiler alertt” para os ‘swifties’ - “The Alcott”, com Taylor Swift, não faz parte do alinhamento da digressão, mas sente-se que a popularidade de Aaron Dessner aumentou graças às colaborações com a cantora norte-americana.

PRIMAVERA SOUND PORTO 2024/ / Hugo Lima | www.hugolima.com | www.instagram.com/hugolimaphoto

"Don't Swallow the Cap" e "Bloodbuzz Ohio" aqueceram o público para "The System Only Dreams in Total Darkness", com o vocalista a descer do palco para cumprimentar a primeira fila. Logo depois as vozes fizeram-se ouvir ainda mais com "I Need My Girl".

Sem parar, o desfile de canções continuou com"Mistaken for Strangers", "Apartment Story", "Conversation 16", "Abel", "Alien" e "Smoke Detector". Sempre em total comunhão com o público, seguiu-se mais uma mão cheia de temas fortes - "Day I Die", "Rylan", "England" e "Graceless" aqueceram para "Fake Empire", tema do álbum "Boxer" e um dos grandes sucessos da banda norte-americana que garantiu um dos momentos da noite.

18 canções depois, ninguém mostrava vontade de ir para casa. Para o capítulo final, os The National guardam a emotiva "Light Years", com o Parque da Cidade a encher-se de luzes.

Já "Mr. November" foi dedicada a Joe Biden, com Matt Berninger a apelar ao voto no atual presidente norte-americano. O vocalista aproveitou o momento para atacar Donald Trump. "F***, Donald Trump", gritou o músico.

Já "Terrible Love" e "About Today" garantiram um final em total clima de festa.

Mais uma vez, durante duas horas, os The National entregaram tudo o que os fãs esperavam e receberam amor em troca - esta boa história entre a banda e Portugal é para continuar.

Febre de sábado à noite com os Pulp

PRIMAVERA SOUND PORTO 2024 _ © Hugo Lima | www.hugolima.com | www.instagram.com/hugolimaphoto

O terceiro e último dia do Primavera Sound recebeu também os Pulp. A banda de rock inglesa formada em Sheffield em 1978 regressou à estrada no ano passado e garantiu aos festivaleiros uma viagem às boas memórias do final do século passado.

Temas como “Pink Globe”, “This Is Hardcore ou “Babies” fizeram os festivaleiros cantar e dançar com se ninguém estivesse a ver. Além das canções que continuam na memória coletiva, Jarvis Cocker foi o grande homem do leme de toda a festa.

"Common People", "Underwear" e “Like a Friend” fecharam o concerto de forma apoteótica, com uma celebração coletiva da carreira de quase 50 anos da banda inglesa.

Durante três dias, o Primavera Sound Porto recebeu 100 mil pessoas. Em 2025, o festival está de regresso ao Parque da Cidade do Porto, nos dias 12 e 14 de junho.