Mais de quatro décadas depois do lançamento, "Total Eclipse of the Heart" voltou aos tops esta segunda-feira, dia 8 de abril. A canção de Bonnie Tyler foi a banda sonora de milhões de pessoas durante o eclipse solar, que atingiu o México, Estados Unidos e Canadá, com a passagem da Lua na frente do Sol, bloqueando a luz do dia.

Segundo a CBS, as reproduções do tema de 1983 cresceram mais de 50% na última semana. Esta segunda-feira, "Total Eclipse of the Heart" entrou para o Daily Top Songs Global, fixando-se na 139.ª posição - nos Estados Unidos, a canção conquistou o 36.º lugar.

Já no iTunes, o single de Bonnie Tyler foi a décima canção mais ouvida no início desta semana. No Google, as pesquisas pelo temas também registaram um aumento significativo.