A Google revelou a lista dos atores, músicos, filmes, canções e séries mais pesquisadas no motor de buscas ao longo de 2024.

"'Divertida-Mente 2' foi o filme mais procurado do ano, enquanto 'Not Like Us', de Kendrick Lamar, foi a canção mais pesquisada globalmente. Em agosto, um vídeo viral nas redes sociais levou os americanos a tentar compreender exatamente o significado de 'demure'", resume a empresa.

O top de séries mais pesquisadas no Google é liderado por "Baby Reindeer", da Netflix, seguida por "Fallout", "House of the Dragon", "Heeramandi" e "Shōgun".

Já Diddy, Usher, os Linkin Park, Sabrina Carpenter e Justin Timberlake foram os músicos mais procurados no motor de pesquisa.

VEJA O TOP 5 DE PESQUISAS NO GOOGLE EM 2024:

ATORES:

Katt Williams Pawan Kalyan Adam Brody Ella Purnell Hina Khan

FILMES:

Divertida-Mente 2 (Inside Out 2) Deadpool & Wolverine Saltburn Beetlejuice Beetlejuice Dune – Duna: Parte Dois

MÚSICOS

Diddy Usher Linkin Park Sabrina Carpenter Justin Timberlake

CANÇÕES

Not Like Us - Kendrick Lamar APT. - Rosé and Bruno Mars Bling-Bang-Bang-Born - Creepy Nuts Thick Of It - KSI Espresso - Sabrina Carpenter

SÉRIES