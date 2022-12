Segundo uma publicação na página oficial do festival na rede social Twitter, o também compositor e produtor musical vai atuar num dos três dias do festival, que decorre entre 5 e 7 de julho de 2023, sendo os bilhetes colocados à venda na sexta-feira.

Em novembro do ano passado, durante um concerto que deu no festival Astroworld, em Houston, a sua cidade natal, morreram esmagadas 10 pessoas, incluindo uma criança, o que levou os familiares das vítimas a interpor processos judiciais contra o artista de 31 anos e a organização do festival.

Segundo testemunhas, depois de a multidão se ter descontrolado, o concerto continuou durante 40 minutos, sem que as vítimas pudessem ser assistidas. Na altura, o rapper ofereceu-se para pagar os funerais das vítimas, mas algumas famílias negaram.

A primeira edição do festival norte-americano Rolling Loud em Portugal deveria ter acontecido no verão de 2020, mas foi adiada para julho de 2021 e depois reagendada, para 2022, sempre devido à pandemia da COVID-19.

Na sua primeira edição em Portugal o cartaz incluía como cabeças de cartaz nomes como o rapper e produtor J. Cole, A$AP Rocky e Future.

O festival só admite a entrada a maiores de 18 anos.