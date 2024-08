Os fãs não são os únicos que aguardam ansiosamente a digressão que traz de volta os Oasis no próximo ano: os hotéis e 'pubs' britânicos estão desejosos por um 'boom' no negócio, com esperanças de um impacto económico ao estilo de Taylor Swift.

O preço dos quartos de hotel disparou nas cidades-sede, incluindo Manchester, cidade natal dos Oasis, no noroeste da Inglaterra, assim que as datas da digressão foram anunciadas.

"É evidente que a atração da música ao vivo está mais forte do que nunca. Os hotéis ficarão lotados rapidamente à medida que os fãs garantirem os bilhetes, e os pubs, bares e restaurantes estarão esgotados no próximo verão com os fãs que irão aos espetáculos", disse Kate Nicholls, presidente-executiva da UKHospitality, que representa a indústria.

E acrescenta: “Esperamos ver uma enorme procura por parte dos fãs, tanto do Reino Unido como do estrangeiro, e isso sem dúvida proporcionará um impulso multimilionário ao sector turístico no próximo ano”.

De costas voltadas, os irmãos Liam e Noel Gallagher deixaram a sua rivalidade de 15 anos para trás para se juntarem na digressão.

A dupla do 'Britpop' por trás de sucessos como "Wonderwall" e "Champagne Supernova" anunciou na terça-feira que faria 14 concertos no próximo ano em Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo e na capital irlandesa, Dublin, a partir de julho de 2025.

Fãs furiosos acusaram um hotel em Manchester de cancelar as suas reservas para voltar a disponibilizar os quartos triplicando o preço.

O hotel culpou um “erro técnico”, mas a associação de defesa do consumidor Which? disse estar preocupada com tais práticas e pediu aos clientes que sejam vigilantes.

Aumentos de preços impressionantes

“Alguns fornecedores de alojamento cobrarão o que puderem quando um grande evento chegar à cidade”, disse Lisa Webb, especialista em direito do consumidor da Which?, acrescentando que alguns hotéis fizeram aumentos de “preços exorbitantes” antes da digressão.

Uma fã em Manchester que mora perto do Heaton Park da cidade ofereceu uma solução inovadora numa partilha que se tornou viral na rede social X (antigo Twitter): ofereceu aos espectadores um local de acampamento gratuito no seu jardim em troca de um bilhete.

A digressão parece destinada a “juntar-se a nomes como Taylor Swift, Harry Styles e Beyoncé para estabelecer recordes nos concertos”, acrescentou Nicholls, da UKHospitality.

O impacto económico da etapa europeia da "The Eras Tour" de Taylor Swift - que terminou na semana passada em Londres - foi muito além da venda de bilhetes.

Num estudo realizado em maio, o banco britânico Barclays estimou que a digressão da cantora norte-americana injetaria quase mil milhões de libras (1,19 mil milhões de euros) na economia do Reino Unido, com os fãs a gastar imenso em bilhetes, viagens, acomodações e alimentação.

Vários economistas também acreditam que a digressão e as atividades relacionadas poderão ter aumentado marginalmente a inflação.

O anúncio da digressão de terça-feira encantou os fãs que estavam desesperados por ver os irmãos Gallagher novamente juntos em concerto.

Como esperado, a procura altíssima levou ao anúncio de mais três datas na quinta-feira.

Os três concertos extras elevam para 17 o total anunciado até agora para o Reino Unido e Irlanda em 2025.

Mais informações sobre “continentes fora da Europa no final do próximo ano” também são esperadas, de acordo com um comunicado publicado no 'site' dos Oasis.

Lucros de 475 milhões

Os preços dos bilhetes também foram divulgados na quinta-feira, com os lugares sentados a custar cerca de 75 libras (quase 90 euros) e em pé cerca de 150 libras (178,3 euros).

Só a venda de bilhetes, merchandising e os possíveis direitos de um filme-concerto poderiam gerar um lucro de 400 milhões de libras (475 milhões de euros), disse Matt Grimes, analista da indústria musical da Universidade de Birmingham.

Após contabilizar as despesas e pagar às suas equipas, os irmãos Gallagher poderão encher os bolsos com 50 milhões de libras cada (quase 60 milhões de euros), disse à France-Presse.

Não serão os únicos a lucrar.

“Quando uma banda como os Oasis vem à tua cidade para tocar, tens outras pessoas que também aparecem. Assim, os hotéis ganham dinheiro, as empresas de transporte público ganham dinheiro, os restaurantes ganham dinheiro, os pubs autorizados ganham dinheiro”, explica.

Os bilhetes para o Reino Unido estarão à venda no sábado às 9h00 (hora de Lisboa).

“Vão desaparecer antes do meio-dia”, acrescentou Grimes.

"Este provavelmente será um evento único na vida, portanto as pessoas encontrarão dinheiro para comprar os bilhetes.", previu.