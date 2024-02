Os Kansas City Chiefs revalidaram no domingo, dia 12 de fevereiro o título de campeões dos Estados Unidos de futebol americano, ao baterem os San Francisco 49ers por 25-22, após prolongamento, no 58.º Super Bowl, em Las Vegas, Nevada. Mas para lá do desporto, um dos momentos da noite - como sempre - foi a atuação no intervalo da final.

Depois de Rihanna, Usher foi o escolhido para subir ao palco. Para festa no No Allegiant Stadium, o músico preparou uma atuação carregada de êxitos e convidou vários amigos, como Alicia Keys, H.E.R. ou Will.i.am (dos Black Eyed Peas).

A escolha do artista para animar a final do campeonato de futebol americano não animou os fãs, nem gerou grandes ondas de interesse nas redes sociais. Mas, mal os holofotes do Allegiant Stadium se centraram em Usher, todas as dúvidas se dissiparam: o cantor provou que continua a ser um dos reis da 'performance' e conquistou a multidão com um desfile de sucessos.

Depois de vários anos mais afastado da ribalda, sem grandes êxitos nos últimos anos, a atuação no Super Bowl foi a grande oportunidade para o músico voltar à primeira liga da música. No arranque, Usher chegou ao estádio dentro de um diamante gigante e serviu "Caught Up" - com um sussurro de "My Way" -, "U Don’t Have to Call" e Superstar".

Depois de "Love in this Club", o protagonista da noite chamou a palco Alicia Keys. Em palco, no centro do estádio, os artistas começaram por recordar "If I Ain’t Got You", marcando um dos grandes momentos da atuação.

Logo depois, Usher e Alice Keys interpretaram "My Boo", de 2004. Com uma introdução de Jermaine Dupri, a festa continuou com um desfile de sucessos: “Confessions Pt. II”, “Burn” e “U Got It Bad”, com Usher posicionar-se no centro do palco e a tirar a t-shirt.

H.E.R também não ficou de fora da convocatória e, enquanto o anfitrião trocou de roupa, a artista brilhou com a sua guitarra elétrica. No regresso ao palco, o protagonista surpreendeu ao aparecer de patins e transformou o estádio numa pista de patinagem para "OMG".

Na reta final, Lil John subiu a palco para "Turn Down for What". Mas a atuação enérgica terminou com uma viagem a 2004, ao som de "Yeah" e que juntou Usher, Lil John, Ludacris e will.i.am em palco.

Em apenas 15 minutos, Usher provou estar em forma e que o palco é o seu habitat natural. Com uma discografia diversificada, o artista conseguiu viajar pelos principais êxitos da sua carreira e conquistar o público com a sua energia.

Veja os vídeos:

SETLIST: