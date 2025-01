Dilsinho arrancou 2025 com uma prenda para os fãs. O artista brasileiro editou a segunda parte de "Pagode do Diferentão" no passado dia 9 de janeiro.

O especial foi gravado em novembro de 2024 na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e conta com o single "A Partir de Amanhã". A primeira parte do projeto conquistou mais de 8,5 milhões de reproduções nos serviços de streaming.

"Desejo um feliz ano novo incrível para todos os fãs de pagode espalhados pelo mundo. Esse ano é nosso. Vamos cantar, dançar e curtir muito”, celebrou Dilsinho. "Queria começar o ano do jeito que a gente adora. E há melhor maneira do que com muita música? Espero, de coração, que todos gostem muito destas canções que separamos para este primeiro lançamento e 'bora' para mais um ano de sucesso", acrescentou.