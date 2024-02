Dilsinho apresentou a sua canção música, uma parceria com a 'boiadeira' Ana Castela. “Passada de Mão (Ao Vivo)” é a primeira amostra de "Diferentão 2" e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

O tema conta com letra de Mateus Félix, Tiago Marcelo, Gui Ferraz e Leo Souzza e Ana Castela.

"Fomos muito felizes na escolha da música e eu não tenho nem palavras pra falar da Ana. Ele é uma menina incrível que merece todo reconhecimento que tem e ainda mais", celebra Dilsinho.

Com um cenário único, composto por paineis de led e o conhecido logo do Diferentão, cujo sorriso foi reproduzido no formato do palco, o audiovisual foi registado com a lua e as estrelas como testemunhas, além da bela paisagem natural, que cercou os convidados por todos os lados.

Com participações de Ana Castela, Mari Fernandez e Vitor Kley, além do grupo Menos é Mais, o novo projeto de Dilsinho reúne um "repertório rico em pluralidade, que promete dominar os tops musicais ao misturar o pagode ao agronejo, sertanejo e pop rock", frisa a Sony Music.