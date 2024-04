Vance Joy junta-se ao cartaz do Douro & Porto Wine Festival. A edição de 2024 vai receber também Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Judi Jackson, Resistência e Rui Veloso.

O artista atua no dia 6 de julho no Porto Comercial de Cambres, em Lamego. Os bilhetes já se encontram à venda.

"Esta será a grande estreia do artista em Portugal, antes de rumar aos dois concertos de consagração, no Hollywood Bowl, em Los Angeles e no Ovo Arena Wembley, em Londres", frisa a organização.

O australiano conta com três álbuns de originais. "Riptide" é o maior sucesso da sua carreira.

CARTAZ:

5 DE JULHO

Joss Stone

Resistência

Judi Jackson

6 DE JULHO

Vance Joy

Corinne Bailey Rae

Rui Veloso

BILHETES