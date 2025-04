A Festa do Cinema Italiano regressa em 2025 para celebrar a sua 18.ª edição. O arranque da programação acontece em Lisboa, entre 9 e 17 de abril, no Cinema São Jorge, na UCI El Corte Inglés, na Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, no Cine-Teatro Turim e no Cinema Fernando Lopes. O festival prolonga-se pelos meses seguintes, com eventos e exibição de filmes em mais de 20 cidades.

Nascida em 2008, a Festa do Cinema Italiano cresceu e chega este ano à sua maioridade. A sua 18ª edição marca por isso uma importante

etapa de crescimento do festival, através de uma programação rica, diversificada, entusiasta e destemida, evocando o sentido de liberdade e autonomia que esta idade comporta.

Com uma programação que inclui estreias nacionais, encontros com realizadores, oportunidades para descobrir novos talentos, homenagens ao rico legado do cinema clássico, e vários eventos paralelos que transcendem as salas de cinema, a Festa celebra o melhor da cinematografia italiana, promovendo o diálogo cultural e conquistando um público cada vez maior.

“A Grande Ambição”, de Andrea Segre, é o filme da abertura, a 9 de abril. O encerramento será com "Diva Futura - Cicciolina e a Revolução do Desejo", no dia 17.

