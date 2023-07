O Curtas Vila do Conde volta às salas entre 8 e 16 de julho, com um total de 45 filmes a integrar a seleção das Competições Internacional e Nacional, secções marcadas pela diversidade geográfica, de estilos (ficção, documentário e animação), mas também de possibilidades e tendências do próprio cinema.

Na sua 31.ª edição, o festival vila-condense volta a colocar, lado a lado, os novos trabalhos de autores consagrados e de talentos emergentes do cinema mundial.

Do lado dos veteranos, destaque para as estreias nacionais das mais recentes obras de Lucrecia Martel, Carla Simón, Antonin Peretjatko, Jean-Gabriel Périot e a dupla Benjamin de Burca e Bárbara Wagner (Fala da Terra). Do lado dos novos autores, esta será uma oportunidade para descobrir as obras da francesa Sarah-Anaïs Desbenoit, do egípcio Morad Mostafa, da francesa Julia Kowalski, do chinês Zhang Dalei, do franco-alemão Lucas Malbrun, do italiano Francesco Sossai e da espanhola Irati Gorostidi Agirretxe.

No plano nacional, um olhar transversal para o cinema que se produz hoje, de norte a sul do paí, com trabalhos de António Pinhão Botelho, Basil da Cunha, David Ferreira, Dimitri Mihajlovic & Miguel Lima, Diogo Baldaia, Duarte Coimbra, Francisco Carvalho, Inês Teixeira, Mário Macedo & Vanja Vascarac, Marta Monteiro, Mónica Lima, Nuno Amorim, Pedro Bastos, Pedro Neves, Susana Abreu e Tomás Baltazar.

A abrir o festival, antestreia nacional para "20000 Espécies de Abelhas", a primeira longa metragem de Estibaliz Urresola Solaguren, filme vencedor do Urso de Prata para Melhor Interpretação Principal na Berlinale deste ano. A fechar, o regresso a Vila do Conde de um realizador cuja obra o festival tem acompanhado de muito perto: "Retratos Fantasmas", a mais recente criação de Kleber Mendonça Filho.

Na vasta programação, um destaque na secção New Voices para um olhar sobre as obras do português nomeado para os Óscares João Gonzalez — com uma 'carte blanche' que integra filmes seus, algumas escolhas e a exposição "Ice Merchants: do Sub-Consciente ao Ecrã" — da espanhola Estibaliz Urresola Solaguren e do coletivo de media de guerrilha pseudo-marxista, Total Refusal.

Vila do Conde volta a ser a capital portuguesa do cinema reunindo, durante nove intensos dias, realizadores, artistas, jornalistas, estudantes e entusiastas da Sétima Arte.

