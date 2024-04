As crianças podem ser verdadeiros monstros.

Após um grupo de criminosos raptar a filha de 12 anos de um poderoso manda-chuva do submundo, uma bailarina, tudo o que precisam fazer para obter o resgate de 50 milhões de euros é vigiar a criança durante a noite. Numa mansão isolada, os raptores começam a desaparecer, um por um, e descobrem para seu horror, que estão trancados lá dentro com uma rapariga nada comum.

De Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, a mesma euipa de realizadores de sucessos recentes do cinema de terror como “Ready or Not”, “Gritos" (2022) 2022 e "Gritos 6", surge uma nova visão audaz e sedenta de sangue com este filme de vampiros que tem como protagonistas Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, William Catlett, Kevin Durand, Angus Cloud e Alisha Weir como a jovem Abigail.

9 DE MAIO NOS CINEMAS

