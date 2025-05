A Festa do Cinema passa a chamar-se Cinema em Festa, mas os objetivos mantêm-se: celebrar o cinema e democratizar o acesso à Sétima Arte.

A iniciativa organizada pela Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas volta a dar a oportunidade para ver os filmes nas salas com os bilhetes mais baratos: entre 12 e 14 de maio, segunda a quarta-feira, vão estar a 3,5 euros para dezenas de filmes de todos os géneros em centenas de salas de norte a sul e nos arquipélagos da Madeira e Açores.

Entre outros, estes são os cinemas aderentes confirmados: Cinemas Cinema City, NOS, UCI, Cineplace, Cinebox, Cinemax e Castello Lopes.

Não estão incluídas as taxas suplementares cobradas para Cinemas Luxe e lugares VIP, sessões em 3D, IMAX, 4DX, Screen X, Isense, D-Box ou eventos especiais.

A celebração inclui todo o tipo de cinema, nacional e estrangeiro, de animação, drama, comédia, documentário, terror ou ação: incontornavelmente, as grandes atrações serão as estreias recentes, como "Thunderbolts*" (1 de maio), o mais recente episódio do Universo Cinematográfico Marvel, "Indomáveis" (8 de maio), com Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi e Will Poulter, e "Hurry Up Tomorrow" (15 de maio), com a estrela da música The Weeknd (numa extensão direta do álbum homónimo) e ainda Jenna Ortega e Barry Keoghan.

Outros lançamentos recentes que poderão ser vistos a 3,50 euros serão "The Shrouds – As Mortalhas" (1 de maio), o mais recente trabalho do lendário David Cronenberg, "Bird" (8 de maio), de Antonia Bird e com Barry Keoghan e Franz Rogowski, além de "O Amador", "Pecadores", "The Accountant 2 - Acerto de Contas", "Until Dawn" ou "Pede-me o que Quiseres".

Todas as informações em apeccinemaemfesta.pt.

