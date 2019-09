"Joker" recebeu o Leão de Ouro, a distinção máxima do último Festival de Veneza.

Sozinho na multidão, Arthur Fleck procura conectar-se com alguém. Porém, enquanto caminha pelas ruas poluídas de Gotham e pelos metros grafitados de uma cidade hostil, repleta de divisão e insatisfação, Arthur usa duas máscaras. Uma delas, pinta-a no seu dia a dia enquanto trabalha como palhaço. A outra nunca a pode remover; é o disfarce numa tentativa fútil de sentir que pertence ao mundo à sua volta, e não o homem incompreendido cuja vida o deita constantemente abaixo.

Sem pai, Arthur tem uma mãe frágil, indiscutivelmente a sua melhor amiga, que o apelidou de Happy (Feliz), um nome que traz a Arthur um sorriso que esconde a mágoa que sente verdadeiramente. No entanto, depois de ser intimidado por adolescentes nas ruas, insultado por “engravatados” no metro ou simplesmente provocado pelos seus colegas palhaços no trabalho, Arthur começa a sentir-se ainda mais desajustado das pessoas à sua volta...

Realizado, co-escrito e produzido por Todd Phillips, “Joker” é a visão original do cineasta sobre o famoso vilão da DC. Uma história sobre as suas origens que se distingue das outras, mas que utiliza a mitologia mais tradicional da personagem. Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) é aqui um homem que luta para encontrar o seu caminho numa sociedade fraturada. Com a ânsia de se tornar bem-sucedido, tenta a sorte como comediante de stand-up, mas acaba por descobrir que a sua vida é uma piada. Preso numa existência cíclica que oscila entre a apatia e a crueldade, uma má decisão acarreta uma reação de acontecimentos imprevisíveis neste estudo de personagem sombrio e alegórico.

No elenco estão ainda o vencedor de dois Óscares Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron, Bill Camp, Glenn Fleshler, Shea Whigham, Brett Cullen, Douglas Hodge e Josh Pais.

3 DE OUTUBRO NOS CINEMAS

