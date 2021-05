Passaram mais de 50 anos desde que Van Morrison chamou a atenção pela primeira vez, e continua a ser único na forma como interpreta blues, R&B, jazz e soul. Em 2021, lança o seu 42.º álbum, "Latest Record Project: Volume 1", pela Exile/BMG.

Sendo o seu álbum mais dinâmico e contemporâneo em anos, "Latest Record Project: Volume 1" é um contínuo amor aos blues, R&B, jazz e soul em 28 temas. Por mais que se goste dos seus álbuns mais clássicos, este novo projeto prova que Van Morrison vive o presente e continua a ser um artista de distinção.

“Estou sempre a fugir das mesmas músicas, dos mesmos álbuns”, referiu Morrison. “Criei mais de 500 músicas, talvez mais. Então porque continuam a promover as mesmas dez? Estou a tentar “sair da caixa.””

"Latest Record Project: Volume 1" é o resultado do forçado período de isolamento. Não sendo possível partir em digressão, Morrison manteve-se ocupado escrevendo constantemente novas músicas, explorando novas ideias ao piano, guitarra ou saxofone. O que emergiu foi uma riqueza de novo material, que brilha com a franqueza e vibração que resultam do trabalho rítmico que vem desenvolvendo e que partilha de imediato, numa conexão espontânea.

"Latest Record Project: Volume 1" está disponível em CD duplo, CD-deluxe, triple-vinil e formatos digitais.

PASSATEMPO

O SAPO Mag têm para oferecer 5 exemplares de "Latest Record Project: Volume 1", de Van Morrison.

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 27 de maio. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados receberão o álbum por correio.