Vocalista e cofundador dos Nitzer Ebb, Douglas McCarthy morreu esta quarta-feira, 11 de junho, aos 58 anos. A notícia foi avançada pela banda britânica nas redes sociais.

"É com o coração pesado que nós infelizmente informamos que Douglas McCarthy faleceu nesta manhã de 11 de junho de 2025. Pedimos para que todos respeitem Douglas, a sua mulher e família neste momento difícil. Apreciamos a compreensão e compartilharemos mais informações em breve”, pode ler-se na mensagem publicada pelo grupo no Instagram.

A causa da morte não foi revelada, mas nos últimos anos o artista enfrentou uma cirrose e em 2024 abandonou a digressão da banda por motivos de saúde.

Nascido em Londres, Douglas McCarthy formou os Nitzer Ebb em Chelmsford, Essex, em 1982. O grupo é uma das referências da EBM (Electronic Body Music), que combina ritmos eletrónicos, industriais e pós-punk com palavras abrasivas. Estreando-se em disco com "That Total Age" (1987), o grupo editou mais cinco álbuns. "Industrial Complex" (2010) é o mais recente.

"Join In the Chant", "Let Your Body Learn" e "Hearts and Minds" são alguns dos temas mais populares da aposta da editora Mute (cujo catálogo inclui Depeche Mode, Yazoo ou Einstürzende Neubauten).

O vocalista também fez parte dos projetos Fixmer/McCarthy, ao lado do DJ e produtor Terence Fixmer; DJM/REX, com Cyrusrex, e do coletivo Blackline, com músicos dos Ministry ou Skinny Puppy. Em 2013, editou o álbum de estreia a solo, "Kill Your Friends".

Ao longo do seu percurso, colaborou várias vezes com Alan Wilder (ex-Depeche Mode) no seu projeto Recoil e com bandas como Die Krupps, ADULT. ou Client.

Os Nitzer Ebb atuaram várias vezes em palcos portugueses. Os últimos concertos decorreram em 2019, no festival Vilar de Mouros e na sala Lisboa ao Vivo.