“Lisbon Film Orchestra Experience | Music from the Movies and Series” marca o regresso da LFO à maior sala de espetáculos do país - MEO Arena, em Lisboa -, celebrando o início do Ano Novo com o público português e apresentando um repertório novo e momentos inesquecíveis no dia 11 de janeiro, a partir das 21h00.

Venha assistir às interpretações das bandas sonoras mais icónicas, que despertam memórias e sensações indescritíveis nos ouvintes. As músicas serão acompanhadas por imagens cinematográficas, proporcionando uma viagem pela sétima arte.

Uma palavra recorrente define os concertos da LFO: Experiência. É, sem dúvida, uma experiência única ouvir e ver as músicas sendo interpretadas por mais de 100 artistas em palco, sob a batuta do Maestro Nuno de Sá. Este ano, mais do que nunca, o concerto foi criado para realçar a experiência alucinante que será vivida na MEO Arena.

Prepare-se para uma noite com muitos temas instrumentais e canções de clássicos atemporais, bem como de filmes e séries contemporâneos.

