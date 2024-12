Sonic regressa ao grande ecrã, este Natal, com a sua aventura mais emocionante de sempre.

Sonic, Knuckles e Tails reúnem-se contra um novo e poderoso adversário, Shadow, um vilão misterioso com poderes diferentes de tudo o que alguma vez tiveram de enfrentar. Ao terem as suas capacidades ultrapassadas em todos os aspetos, a Equipa Sonic tem de recorrer a uma aliança improvável na esperança de conseguir deter Shadow e proteger o planeta.

O realizador Jeff Fowler está de volta com fantástico elenco de estrelas, que inclui Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O'Shaughnessey, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub, e com o novo elenco Alyla Browne e Krysten Ritter, e com especial destaque para Keanu Reeves que dá voz ao novo vilão - Shadow.

26 DE DEZEMBRO, VERSÕES DOBRADA E LEGENDADA, SÓ NOS CINEMAS

PASSATEMPO

O SAPO Mag, em parceria com a Paramount Pictures e NOS Audiovisuais, tem para oferecer:

* 10 convites duplos para a antestreia VIP da versão dobrada nos Cinemas NOS Colombo (Lisboa), sábado, 21 de dezembro, às 11h00;

* 10 convites duplos para a antestreia da versão dobrada nos Cinemas NorteShopping (Matosinhos), sábado, 21 de dezembro, às 11h00.

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 10h59 de 19 de dezembro. Os resultados são divulgados nesta página até às 18h00.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram) e da Paramount Pictures Portugal (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras no dia do evento, a partir das 13h00, para levantar os seus convites. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias/sessões pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.