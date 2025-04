"Adolescência", da Netflix, poderá ter uma segunda temporada. Segundo do Deadline, a produtora de Brad Pitt, Plan B Entertainment, iniciou conversações para desenvolver o que poderá vir a ser uma segunda parte da minissérie.

Ao site, os co-presidentes da Plan B, Dede Gardner e Jeremy Kleiner, revelaram que estão a em negociações com o realizador Philip Barantini sobre o futuro da minissérie protagonizada por Stephen Graham.

Na entrevista, Gardner explicou que o objetivo passará por "alargar a lente, serem fiéis ao ADN [da série] e não serem repetitivos". Já Jeremy Kleiner acrescentou que espera que Stephen Graham, que também foi um dos criadores, e o argumentista Jack Thorne continuem a colaborar na produção.

De acordo com o Deadline, as notícias foram recebidas com entusiasmo pela Netflix.

"Adolescência" é a quarta série em inglês mais vista de sempre na Netflix

"Adolescência" continua a conquistar espectadores em todo o mundo. Segundo a Variety, esta semana, a minissérie conquistou o quarto lugar no top das séries em inglês mais vistas de sempre na Netflix, somando mais de 114 milhões de visualizações em apenas 24 dias.

O drama britânico está apenas atrás da primeira temporada de "Wednesday" (252,1 milhões de visualizações), da quarta temporada de “Stranger Things” (140,7 milhões) e de “Dahmer: Monstro: A História de Jeffrey Dahmer” (115,6 milhões).

Nas próximas semanas, "Adolescência" deverá ultrapassar “Stranger Things” e “Dahmer: Monstro: A História de Jeffrey Dahmer”. Para a elaboração do ranking, o serviço de streaming analisa as audiências nos primeiros 91 dias depois da estreia.

"Adolescência", que foi lançada em 13 de março, segue as consequências do esfaqueamento fatal da estudante, revelando as influências perigosas a que os rapazes são submetidos 'online': aborda o perigo da propagação entre os jovens de ideias misóginas e discriminatórias, nas redes sociais e em grupos fechados na Internet.

Foca-se, sobretudo, na comunidade 'incel' (celibatários involuntários), maioritariamente composta por homens heterossexuais que se dizem incapazes de encontrar um parceiro romântico ou sexual.

Inspirada em casos semelhantes que aconteceram no Reino Unido, Adolescência tem gerado um intenso debate, com a publicação de diversos artigos na imprensa britânica sobre a proliferação de conteúdos misóginos nas redes sociais, a proteção das crianças no ambiente digital e o sentimento de impotência dos pais.