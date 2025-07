Na quinta-feira, a Casa Branca investiu contra os criadores de "South Park" após um episódio da série que satiriza abertamente o presidente Donald Trump, com uma versão do dirigente republicano gerada por Inteligência Artificial que se arrasta nu pelo deserto.

No primeiro episódio da nova temporada, esta representação do presidente também implora a Satanás para que se deite com ele, mas o diabo rejeita as suas insinuações, sobretudo porque o seu pénis é pequeno demais.

As piadas, no entanto, não provocaram risos na Casa Branca.

"Este programa não tem relevância há mais de 20 anos e sustenta-se por um fio, com ideias pouco inspiradas numa tentativa desesperada de chamar a atenção", disse o porta-voz Taylor Rogers.

"O presidente Trump cumpriu mais promessas em apenas seis meses que qualquer outro presidente na história do nosso país, e nenhum programa de quinta categoria pode interromper a sequência de vitórias do presidente Trump", continuou.

VEJA O PRIMEIRO VÍDEO.

VEJA O SEGUNDO VÍDEO (a partir dos 53 segundos).

A série de animação para adultos, que frequentemente aborda temas polémicos da vida americana, está na sua 27ª temporada e continua a ser um dos programas de televisão mais rentáveis do mundo.

Os seus criadores, Trey Parker e Matt Stone, acabam de fechar um acordo de 1,5 mil milhões de dólares (1,28 mil milhões de euros, na cotação atual) com a Paramount para que o estúdio norte-americano possa exibir a série na sua plataforma de streaming durante cinco anos, segundo o jornal Los Angeles Times.

O acordo foi fechado no momento em que a Paramount procurava obter a aprovação do governo para uma fusão multimilionária com a empresa de entretenimento Skydance.

Ainda na quinta-feira, o órgão regulador de telecomunicações dos EUA aprovou um acordo de 8 mil milhões de dólares (6,81 mil milhões de euros) para que a Skydance adquira o grupo de media Paramount Global, que inclui a Paramount Pictures, um dos chamados “Big Five” dos estúdios de cinema de Hollywood, com sagas como "Missão Impossível", "Transformers" e "Star Trek" no catálogo, e controla canais como CBS, MTV, Nickelodeon e Comedy Central, e o serviço de streaming Paramount+.