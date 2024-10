A Netflix anunciou esta terça-feira, 8 de setembro, a data de estreia de "Cem Anos de Solidão". A série inspirada na obra-prima de Gabriel García Márquez chega a 11 de dezembro ao serviço de streaming

"Entra na mítica cidade de Macondo com a família Buendía e descobre histórias de maldições, sonhos, caprichos e amores que desafiam todas as probabilidades", destacou a Netflix nas redes sociais.

Veja o teaser:

Publicado a 30 de maio de 1967, "Cem Anos de Solidão" relata, em 20 capítulos, a história de Macondo e da família Buendía ao longo de sete gerações, misturando fantasia e realidade.

No início, foram publicados oito mil exemplares, que se transformaram em mais de 50 milhões e traduções para 46 idiomas.

García Márquez, nascido em 1927 no município de Aracataca e que começou a sua carreira como jornalista em Cartagena, é o ícone do realismo mágico latino-americano, corrente que sacudiu, no século XX, a literatura em castelhano.

O Nobel colombiano sempre se opôs a que sua obra fosse adaptada para o ecrã porque não concebia como o livro podia ser condensado para o formato televisivo ou cinematográfico.

Com 16 episódios, a série tem o aval da família do autor e será dirigida pela colombiana Laura Mora, vencedora da Concha de Ouro do Festival de Cinema de San Sebastián, em 2022, e pelo argentino Alex García López.

No elenco estão Claudio Cataño (Aureliano Buendía), Jerónimo Barón (Aureliano Buendía em criança), Marco González (Jose Arcadio Buendía), Leonardo Soto (filhode José Arcadio), Susana Morales (Úrsula Iguarán), Ella Becerra (Petronila), Carlos Suaréz (Aureliano Iguarán), Moreno Borja (Melquiades) e Santiago Vásquez (Aureliano Buendía na adolescência).

"Cem Anos de Solidão representa um dos projetos audiovisuais mais ambiciosos da história da América Latina, realizado pelos melhores artistas e técnicos da Colômbia e de outros países, totalmente filmado em castelhano e na Colômbia, e com o apoio da família de Gabriel García Márquez", informou a Netflix no comunicado.