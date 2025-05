Criada Benito Skinner, estrela das redes sociais, "Overcompensating" chegou à Amazon Prime Video no dia 15 de maio. A primeira temporada da série semi-autobiográfica conta com oito episódios e conquistou a liderança do top do serviço de streaming.

Nas redes sociais, os elogios à primeira temporada também se têm multiplicado. "Esta série é super divertida, exagerada e meio 'trash', e adorei cada segundo. Preciso da segunda temporada já", escreveu, por exemplo, um espectador no X, antigo Twitter.

A banda sonora de "Overcompensating" também tem recibo elogios. Charli XCX assumiu o papel de produtora musical executiva e também faz uma participação especial na nova aposta do serviço de streaming, ao lado de Kaia Gerber, Owen Thiele ou Nell Verlaque.

Além de canções de Charli XCX, a banda sonora da série conta com temas de Britney Spears, Lorde, Nicki Minaj, Uffie, Eve, Lady Gaga, Sky Ferreira, Maroon 5, Kreayshawn ou Cherub.

"Overcompensating" acompanha a vida caótica de Benny (Benito Skinner), um ex-jogador de futebol e rei do baile no Idaho que ainda está no armário, enquanto se torna rapidamente amigo de Carmen, uma outsider do secundário determinada a integrar-se a todo o custo”.

"Esta é uma comédia passada na universidade sobre o percurso caótico de Benny (Skinner), um antigo jogador de futebol e aluno popular no secundário, mas ainda no armário, que trava amizade com Carmen, uma solitária que se quer integrar. Extremamente divertida e pessoal, a série explora o quanto nos esforçamos para tentar descobrir quem realmente somos", resume o serviço de streaming.

BANDA SONORA DA SÉRIE:

Episódio um – Lucky

‘Lucky’ – Britney Spears

‘I Love It’ – Icona Pop feat. Charli XCX

‘Team’ – Lorde

‘Vroom Vroom’ – Charli XCX

Episódio dois – Who’s That Girl

‘Who’s That Girl’ – Eve

‘Pop The Glock’ – Uffie

‘Heavy Action’ – Johnny Pearson

‘Like A G6’ – Far East Movement, The Cataracs, and Dev

‘Super Bass’ – Nicki Minaj

Episódio três – Black and Yellow

‘Boys’ – Charli XCX

‘Black And Yellow’ – Wiz Khalifa

‘Gucci Gucci’ – Kreayshawn

‘I’ve Seen Footage’ – Death Grips

‘Where’d You Go’ – Fort Minor feat. Holly Brook and Jonah Matranga

‘Love In Stereo’ – Sky Ferreira

Episódio quatro – Boom Clap

‘Boom Clap’ – Charli XCX

‘Girls Night Out’ – Charli XCX

‘Big Fish’ – Vince Staples

‘I Love It’ – Icona Pop feat. Charli XCX

‘Boys’ – Charli XCX

‘party 4 u’ – Charli XCX

Episódio cinco – Scary Monsters and Nice Sprites

‘Scary Monsters and Nice Sprites’ – Skrillex

‘No Angel’ – Charli XCX

‘Unlock It’ – Charli XCX feat. Kim Petras

‘We Are Your Friends’ – Justice Vs. Simian

‘Nuclear Seasons’ – Charli XCX

‘Claws’ – Charli XCX

Episódio seis – The Edge Of Glory

‘Everything Is Embarrassing’ – Sky Ferreira

‘Official’ – Charli XCX

‘The Edge Of Glory’ – Lady Gaga

‘Sorry If I Hurt You’ – Charli XCX

Episódio sete – Welcome To The Black Parade

‘All The Things’ – Beverly

‘Let’s Talk’ – Death In The Afternoon

‘Welcome To The Black Parade’ – My Chemical Romance

‘Sugar’ – Maroon 5

Episódio oito – Crown On The Ground

‘Crown On The Ground’ – Sleigh Bells

‘Ribs’ – Lorde

‘Lipgloss’ – Charli XCX feat. CupcaKKe

‘Gucci Gucci’ – Kreayshawn

‘Doses and Mimosas’ – Cherub