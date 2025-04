Já Charli XCX assume o papel de produtora musical executiva. A cantora também faz uma participação especial na nova aposta do serviço de streaming, ao lado de Kaia Gerber, Owen Thiele ou Nell Verlaque.

"Overcompensating" acompanha a vida caótica de Benny (Benito Skinner), um ex-jogador de futebol e rei do baile no Idaho que ainda está no armário, enquanto se torna rapidamente amigo de Carmen, uma outsider do secundário determinada a integrar-se a todo o custo”.

Em entrevista à Vanity Fair, Skinner explicou que criou "Overcompensating" para refletir a sua experiência. "Queria muito que as pessoas queer se vissem representadas e percebessem a complexidade dessa experiência", contou, adiantando que espera que a série tenha quatro temporadas.

Veja o teaser: