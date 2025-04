A terceira temporada de "The White Lotus" chegou ao fim esta semana, na Max. Numa entrevista recente ao The Hollywood Reporter, o produtor de The White Lotus, David Bernad, revelou que os todos os atores da série receberam o mesmo salário nas várias temporadas.

"Toda a gente é tratada da mesma forma em 'The White Lotus'. Recebem todos o mesmo, e fazemos o crédito por ordem alfabética, por isso estamos a contratar pessoas que querem realmente fazer parte do projeto pelos motivos certos — para citar 'The Bachelor'", contou

De acordo com o produtor, o sistema de salários foi adoptado na primeira temporada. "É um sistema que desenvolvemos na primeira temporada porque não havia dinheiro para fazer a série", explicou. Segundo o The Hollywood Reporter, a primeira parte de "The White Lotus" custou menos de quatro milhões de dólares por episódio e a terceira temporada terá custado entre seis e sete milhões por episódio.

Para Meredith Tucker, casting director, a opção "torna tudo muito mais fácil". "Dizemos às pessoas que é assim que funciona. E algumas não aceitam — e, honestamente, não se pode condenar quem precisa de ganhar a vida. Os nossos atores regulares estão, basicamente, a fazer isto pelo valor mínimo", frisou.

De acordo com várias fontes, os atores ganham cerca de 40 mil dólares (cerca de 37 mil euros) por episódio — no total da terceira temporada, receberam aproximadamente 320 mil dólares (cerca de 296 mil euros).