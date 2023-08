A segunda temporada de "Heartstopper" estreou-se esta quinta-feira, dia 3 de agosto, na Netflix e promete derreter os corações dos espectadores.

Nas redes sociais, nas últimas semanas, as expectativas em torno da banda sonora eram altas. Tal como adiantaram vários rumores, os novos episódios contam com um tema de Taylor Swift - "Seven".

A banda sonora da série conta ainda com canções de, por exemplo, Maggie Rogers, Wolf Alice, Mxmtoon, Metronomy, The 1975, Beabadoobee ou Conan Gray.

Na nova temporada, Nick e Charlie lidam com os obstáculos da nova relação. Já Tara e Darcy enfrentam desafios imprevisíveis, enquanto Tao e Elle tentam descobrir se alguma vez poderão ir além da amizade.

"Com os exames a pairar no horizonte, uma viagem a Paris e um baile de finalistas para organizar, o grupo não tem mãos a medir enquanto passa pelas seguintes fases da vida, do amor e da amizade", adianta a Netflix.

EPISÓDIO 1

Shatter - Maggie Rogers

Out of My League - Fitz and The Tantrums

Pressure to Party - Julia Jacklin

The Beach - Wolf Alice

EPISÓDIO 2

Coming of Age - Mxmtoon

Paradise - Carmody

You Wouldn't Like Me - Tegan and Sara

EPISÓDIO 3

Retrospect - Vistas

Things Will Be Fine (Bratty remix) - Metronom

The Sound - The 1975

Le Temps de l'amour - Francoise Hardy

Missu -Bad Smith

Lovesong - Beabadoobee

EPISÓDIO 4

Obsessed - Hatchie

Tresor - Herve

Un Peu Plus Souvent - Alexia Gredy

Mona Lisa - mxmtoon

Freak Out - Miya Folick

EPISÓDIO 5

Nobody Really Cares - Baby Queen

Doesn't Matter (Valour de Soleil) - Christine and the Queens

Fall In Love With A Girl - Cavetown (feat. Orla Gartland)

Never Be The Same - Gabrielle Aplin

EPISÓDIO 6

On était beau - Louane

Bros - Wolf Alice

3D Feelings - Alfie Templeman

Then It All Goes Away - Dayglow

Hot And Heavy - Lucy Dacus

Pretty Girl Lie - Baby Queen

Deep End - Holly Humberstone

EPISÓDIO 7

We Can Be Anything - Baby Queen

Cry! - Caroline Rose

Crush Culture - Conan Gray

Skin - Carmody

Blush - Wolf Alice

EPISÓDIO 8